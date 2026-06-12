6人組アイドルグループ「クマリデパート」が12日、公式サイトを更新。メンバーの卒業を発表した。「小田アヤネ卒業のお知らせ」とのタイトルで「このたび、クマリデパートのメンバー・小田アヤネが、2026年11月27日（金）に開催いたします卒業公演をもちまして、クマリデパートを卒業する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と報告した。これまで小田アヤネは、「約9年間もの間クマリデパートの一員として、ライブ活