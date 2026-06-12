女優の羽田美智子（57）南果歩（62）が12日、都内で劇場版「旅人検視官道場修作」（兼〓涼介監督）初日舞台あいさつに登壇した。BS日テレ「令和サスペンス劇場」から誕生し、6作にわたり支持を集めてきた同作が待望の映画化。亡き妻の残した雑記帳を手に、日本各地を巡ってきた“伝説の検視官”道場修作（内藤剛志）が、新たな旅へと踏み出す。羽田は「今2時間ドラマがだんだん姿を消していく中で、我々演者たちも2時間ドラマの