安田記念の優勝は、もともと予定していたアドマイヤズームが直前で回避となり、そこへシックスペンスからの急な騎乗依頼をいただいてつながったもので、なかなかないシチュエーション。その馬が頑張ってくれての勝利だっただけに、ボク自身も驚きましたし、反響の大きさも想像以上でした。特にうれしかったのは、騎手時代から海外志向にあふれていた田中博康調教師からの騎乗依頼だったことです。フランスでワインを飲みながら