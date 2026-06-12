6月14日（日）に阪神競馬場で行われる、第67回宝塚記念（G1・3歳上オープン・芝2200m）の枠順は下記の通り。超豪華メンバーとなった上半期のグランプリ。連覇がかかる武豊騎乗のメイショウタバルは8枠16番からとなった。昨年は軽快な逃げ脚でライバルを完封。今年は春の古馬G1・3連勝がかかるクロワデュノールや、有馬記念Vのミュージアムマイルと強力なライバルが集結した。注目の発走は15時40分。クロワデュノールは3枠5番1枠1