今週は上半期のグランプリ、宝塚記念。昨今2週開催が早まったからなのか豪華メンバーが名を連ねる。武豊騎手は昨年の覇者、メイショウタバルとのコンビ。連覇がかかる一戦で、ここをステップに凱旋門賞が予定されている。この時期の馬場状態、阪神の適性も絶好でライバルはクロワデュノールか。前走は勝負どころでの落鉄がありながらも着差も僅か。今回も思い切った競馬が期待される。勝って凱旋門賞へとなるか●武豊 今週の騎乗