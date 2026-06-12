6月14日（日）に行われる第67回宝塚記念（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。超豪華メンバーが集結ダノンデサイル馬体重：522前走馬体重：5166月10日（水）に栗東で計量安田翔伍・栗東ミュージアムマイル馬体重：510前走馬体重：5026月10日（水）に栗東で計量高柳大輔・栗東シュガークン馬体重：520前走馬体重：5186月11日（木）に栗東で計量清水久詞・栗東ミクニインスパイア馬体重：510前走馬体重：5046月10日