今回、Ray WEB編集部は、推しのライブ配信で起きたまさかの悲劇について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞清純派アイドルを推している主人公。ある日、ライブ配信を見ていたら見知らぬ男性が登場してパニックに！そしてこのあと、最悪な事態に発展します...。原案：Ray WEB編集部作画：みやまみいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖「こんな姿推しにみられたくない」推