今回、Ray WEB編集部は、推しのライブ配信で起きたまさかの悲劇について読者に話を聞いて漫画にしてみました。このあと、さらに最悪な事態に...！原案：Ray WEB編集部作画：みやまみいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【まさかの悲劇】「またファンから金取ってんの？」推しのライブ配信で...見知らぬ男が登場して、最悪な事態に！？