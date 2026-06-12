浴衣は、夏ならではの特別な装いだから気あいを入れて選びたい！今回は、乙女心を満たしつつ、上品さもキープできる「ワントーン浴衣」を3つご紹介します。ピンクを思う存分まとえるものから繊細な透けレースを施した浴衣まで大集結。お気に入りの一着を見つけてね♡可愛げワントーン大好きなレースやリボンは浴衣にも取り入れたい！そんな乙女心を満たしつつ、上品さもキープできるワントーンなセットものをご紹介！Cordinat