◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子走り幅跳び決勝で、昨年の東京世界陸上代表の橋岡優輝（富士通）が７メートル８９（追い風０・４メートル）で２年ぶり７度目の優勝。愛知・名古屋アジア大会の代表にも内定したが、記録には満足いかず「とりあえず、決まって良かったと思います。でも臨んだ決まり方では無かったので、後悔、反省点がすごく多い。何とも言えない後味が悪い試合だった」と淡々