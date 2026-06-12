◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ 3x-2 DeNA(12日、ZOZOマリン)前日の中日戦でサヨナラ勝利としていたロッテ。DeNAとの初戦でもサヨナラ勝利としました。この日は2回に山口航輝選手の第8号ソロで先制。直後の3回には先発・廣池康志郎投手が2つの死球でピンチを招き、佐野恵太選手と筒香嘉智選手の連続タイムリーで逆転を許します。それでも4回にはソト選手が、古巣相手に同点ソロホームラン。ソト選手はこれでNPB12球団からのホーム