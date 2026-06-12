夏は紫外線や湿気の影響で、髪のパサつきやうねり、カラーの色落ちが気になる季節。そんな夏のヘアケアとスタイリングをサポートしてくれる『product（ザ・プロダクト）』から、人気アイテムに便利なミニサイズのラスティングオイルが付いた数量限定セットが登場します。持ち運びにも便利なサイズ感で、外出先でも手軽にケアできるのが魅力♡毎日のスタイリングをもっと快適にしてくれる注目のラインナップをご紹