俳優の芋生悠、足立英、新帆ゆき、山口雄大、木村聡志監督が12日、東京・新宿武蔵野館で行われた映画『バカンスは始まったばかり』（6月19日公開）の完成披露上映会トークイベントに参加した。【集合ショット】さわやかな笑顔で手をふる芋生悠＆足立英ら千葉県富津市がロケ地となり、泊まり込みで撮影が行われた。芋生は「撮影期間は泊まり込みで。女子寮、男子寮みたいな感じでした。毎日、みんなで飲んで」と振り返る。木村