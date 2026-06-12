◇陸上・日本選手権第1日（2026年6月12日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム）女子5000メートルが行われ、山本有真（積水化学）が14分59秒89で初優勝した。ここまで4連覇していた田中希実（豊田自動織機）は15分0秒93。ラスト400メートルまで独走状態だったが、終盤に一気に差を縮められ、最後の直線でかわされた。22年から続いていた5000メートルの連覇は「4」でストップ。だが、レース後の26歳は淡々としていた。「優勝