【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1ー0 U-19ベネズエラ代表（日本時間6月11日／スタッド・ド・ボン・ランコントル）【映像】まるで久保！称賛集めた見事な股抜き（実際の様子）U-19日本代表のMF菅原悠太（FC東京）が世界の舞台で見せた華麗なテクニックが、大きな反響を呼んでいる。右サイドの自陣低い位置から、相手のディフェンスを鮮やかな“股抜き”でかわして中央へとボールを運び、見事なサイドチェンジを展