三井化学は１２日、米歯科材料大手ウルトラデント・プロダクツを９億ドル（約１４４０億円）で買収すると発表した。市場規模が大きい米国に開発・製造拠点を持つウルトラデント社を傘下に収め、成長分野に位置付ける健康関連事業の強化を図る。今年９月にウルトラデント社の全株式を買い取る。ウルトラデント社は、歯の治療で空けた穴をふさぐ修復材の開発・製造などを手がけており、２０２５年１２月期の売上高は３億７２１０