「オリックス２−１阪神」（１２日、京セラドーム大阪）オリックスに競り負けた阪神が今季ワーストの４連敗を喫し、４年連続で交流戦の負け越しも決定した。中５日で先発した村上は、立ち上がりに出はなをくじかれた、初回１死で西川に初球の直球を捉えられ、右越えソロ。続く紅林には変化球を左翼席へ運ばれ、プロ入り初の２者連続被弾で２点を失った。チームは前カードのソフトバンク３連戦で計１０被弾しており、これで４