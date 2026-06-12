日本航空の客室乗務員が乗務前の検査でアルコールが検知され出発便が遅れた問題で、国土交通省は日航に対し行政指導にあたる厳重注意を行いました。この問題は5月23日、広島発羽田行きの日本航空252便に乗務予定だったチーフパーサーの女性（50代）が、空港で行われた検査でアルコールが検知され、出発便が40分以上遅れたものです。チーフパーサーはこの前日、同僚の客室乗務員（30代）と滞在先のホテルで、運航規程に反する形で飲