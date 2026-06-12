セクシー女優として活躍する小野六花さんのデビュー6周年を記念し、受注生産限定のPOD写真集「6'」（ロクダッシュ）が6月30日までの期間限定で販売されます。【写真】赤いドレスの下は……えっ！？小野六花さんがデビュー6周年記念写真集アイドルのようなルックスと唯一無二のキャラクターで日本だけにとどまらず、 海外にもファンを増やし続ける小野さん。同写真集は、彼女のデビュー6周年を記念して制作された写真集「6」をベ