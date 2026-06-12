私はユキナ（高校1年生）。今日、アルバイト先の店長が私へのクレームがあることを伝えたみたいで、父と母にお説教されています。私はお客さんやお店のために注意していました。正直、言いたいことを言わないと気が済まない、という面も少しあります。それでも、自分が犠牲になっているつもりでした。しかし反省するどころか、わざわざクレームを入れてくるなんて神経を疑います。クレームばかり気にする店長もハッキリ言って頼り