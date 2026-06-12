＜ダウ選手権2日目◇12日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は第2ラウンドが進行中。この日は各自のボールでプレーしてホールごとにいい方のスコアを採用するフォアボール方式で行われる。【写真】渋野日向子に変化前傾が浅くなりタテ振りに日本勢は12人が出場。渋野日向子＆勝みなみペアは日本時間午後9時33分に1番からティオフ。1打差4位の好位置をキープし、週末に勢いづ