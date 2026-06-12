ロックバンド・GLAYの公式サイトが12日更新され、13、14日にイタリア・ヴェネツィアで開催されるファンクラブ発足30周年記念ライブ『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We▽Happy Swing Vol.4 extra "DREAMY" in VENEZIA』（※▽＝ハートマーク）を巡って注意喚起を行った。【写真】駐日イタリア共和国大使のマリオ氏との2ショットが公開されたTERUサイトでは「ヴェネツィア公演に関する注意喚起」と題したペー