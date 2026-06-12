「オリックス２−１阪神」（１２日、京セラドーム大阪）オリックスが競り勝って４連勝。初回に西川が２号右越えソロ、紅林が８号左越えソロと２者連続本塁打で２点を先取した。来日初先発のペルドモは３回３安打無失点で降板。その後は継投で阪神打線を１得点に抑えた。