12日は、最高気温が30度を超え、初夏の陽気となりましたね。鹿児島市では、涼しげなアジサイが見頃を迎えています。 （記者）「梅雨とは思えないほどカラッと晴れた。色鮮やかなアジサイが広がっている」 鹿児島市平川町の「桂花園」です。平和リース球場7つ分の庭園で、およそ500種類の季節の花を楽しめます。 今、見頃を迎えているのはアジサイ。およそ30種類あり、3人のスタッフが愛情を込めて育てています。爽やか