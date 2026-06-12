鹿児島市の平川動物公園で飼育されているペンギン。かわいらしいですね。実は、最近までペンギンに名前がなかったんです。 ペタペタと体を左右に揺らしながら歩くペンギン。平川動物公園で開催中のフンボルトペンギンのお散歩イベント「ペンギンウォーク」です。 ペンギンたちの気の向くまま…「ペンギンウォーク」 （観客） 「来た」 「ペンギンかわいいね」 ペンギンたちが展示スペースから出て、