鹿児島港本港区エリア景観・デザイン協議会が開かれ、県が整備する新総合体育館＝スポーツ・コンベンションセンタ―の景観について意見が交わされました。 （スポーツ・コンベンションセンタ―設計者）「おおらかな屋根でいつもにぎわっているような、屋内広場のような場所を提案したい」 県は鹿児島港本港区のドルフィンポート跡地にスポーツ・コンベンションセンターの整備を計画し