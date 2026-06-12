イギリスを拠点に活動するソングライター、Shao Haoがシンガーソングライターとして新たな一歩を踏み出した。中国で生まれ育った彼は、17歳で音楽を学ぶためイギリスへ渡る。大学卒業後は、ロンドンのアートセンター「Roundhouse」のレジデント・アーティストとして活動し、その才能を大きく開花させた。その後、台湾のNetflix作品、日本のアニメ作品、さらにはMandopop界のスーパースター・孫燕姿（Stefanie Sun）など、数多くの