湿気の季節に知りたい 使いたいときに塩がカチコチになっていることありませんか？この時期は、粉末調味料の保存が気になりますね。今日は、そんな湿気の多いこの時期のお悩みにを解決する方法をご紹介します。 サラサラにしたい粉類を用意 1.塩などサラサラにしたい粉類を用意します。一度、箸などでほぐしておきます。 2.パスタを入れます。これだけです。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォ