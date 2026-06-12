ＴＢＳの野村彩也子アナウンサーが、雰囲気ガラリなショットを公開し話題になっている。野村アナは１２日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｓｐｏｒｔｙ&Ｃｈｉｌｌスポーツウェア大好き運動しないとね」とつづり、黒のデニムにネイビーのジャージを合わせた、カジュアルなショットを披露した。この投稿にファンからは「すごい似合ってる！」「最高！」「可愛すぎる」「めちゃくちゃカッコイイですね」「何