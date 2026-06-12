「ロッテ３−２ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが２戦連続サヨナラ勝ちで２連勝。交流戦勝ち越し＆勝率５割復帰を決めた。２−２で迎えた九回、２死二、三塁の好機を作ると６番山本大がサヨナラ打を放った。試合は１点を追う四回、４番・ソトがＤｅＮＡ先発・入江の初球、ど真ん中の１５２キロ直球を左中間に運ぶ６号同点ソロを放った。古巣からの一発で、ＮＰＢ史上５０人目の現１２球団からの本塁