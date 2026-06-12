■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子3000m障害物の決勝が12日に行われ、前回覇者の青木涼真（28、Honda）が日本歴代2位の8分16秒63をマークし3連覇を果たした。派遣設定記録（8分25秒83）を突破しているため、32年ぶりの日本開催となるア