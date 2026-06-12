「西武３−０巨人」（１２日、ベルーナドーム）巨人がわずか２安打で零敗。交流戦初の連敗を喫した。先発のドラフト１位・竹丸は前回５月３１日の日本ハム戦でも８回４安打３失点、１０奪三振も援護がなく完投負け。中１１日で臨んだこの日も７回２／３を４安打３失点（自責１）、１２奪三振も援護がなかった。試合後、橋上監督代行は「２試合続けて援護なくという感じで、申し訳ない気持ち」と先発の竹丸への思いを口にし