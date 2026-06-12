県内の２０代男性が「麻しん」いわゆる「はしか」に感染したことがわかりました。県内での感染報告は７年ぶりで、県が注意を呼びかけています。県厚生部によりますと、感染がわかったのは高岡厚生センター管内に住む２０代の男性です。男性は今月３日に発熱し、発疹などの症状が出たため、きょう医療機関を受診しました。県衛生研究所で遺伝子検査を行ったところ「はしか」に感染していることがわかりました。男性は現在入院