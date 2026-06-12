■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）陸上の日本選手権女子5000m決勝が12日に行われ、今季トラック初戦の山本有真（26、積水化学）がトップでゴール。自己ベストを大幅に更新する14分59秒89で32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月19日〜10月4日）の代表に内定した。地元・愛知で優勝を決めた。序盤から先頭集団についていた山本。