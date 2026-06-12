ソフトバンク戦に先発したヤクルト・吉村＝みずほペイペイドームヤクルトが連敗を7で止めた。0―2の六回1死満塁から岩田の右前打で追い付き、塩見の犠飛で勝ち越し。増田の左前打で1点を加えた。先発の吉村は4月28日以来の3勝目。ソフトバンクは前田純が六回に崩れ、5連勝でストップ。