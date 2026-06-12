ロックバンド「GLAY」の公式サイトなどが12日に更新され、13、14日にイタリア・ベネチアで開催されるライブについて注意喚起を促した。公式サイトで「ヴェネツィア公演に関する注意喚起」と題し、「現在、イタリア滞在中のお客様の中で、スリ被害に遭い、チケット等の貴重品を紛失されるケースが複数報告されております」と報告。「外出時は、パスポート・チケット・財布などの貴重品の管理を徹底し、手荷物から目を離さない