田中浩一郎・慶応大教授と三牧聖子・同志社大教授が１２日、ＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」に出演し、トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた覚書に「今週末にも署名する」と発言したことなどを議論した。田中氏は、イラン側が米側の説明を否定しつつも、覚書の主要部分は「ほぼ完成している」と認めたことについて、「以前は完全にすれ違いの状態だったが、何らかの変化は起きている」と分析。三牧氏は、トランプ氏が直前