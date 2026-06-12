俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日に肺炎のため８６歳で死去していたことが１２日、分かった。玉緒さんのおいで歌舞伎俳優の中村鴈治郎がこの日、デイリースポーツの取材に対し、玉緒さんをしのんだ。鴈治郎は玉緒さんの兄で歌舞伎俳優の坂田藤十郎さんの長男。最後に玉緒さんと会ったのは２、３年前で、その時は「全然普通で、相変わらず」だったという。鴈治郎にとって玉緒さ