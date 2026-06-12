中道改革連合の小川代表は、いわゆる“中傷動画”に関する高市総理大臣の国会答弁について、「国民の信頼を失っている」と批判しました。中道改革連合・小川代表：言い逃れとも取られかねないその場しのぎの答弁・言葉遣いが重なりに重なり、矛盾に矛盾を重ね、国民の信頼を失っていく。理解しがたい言い訳や言い逃れが塗り重ねられていくことで、総理としての資質・総理としての信任が脅かされかねない局面に入りつつある。小川代