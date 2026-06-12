log youにとって初となるワンマンライブ『log you 1stワンマンライブ～call you log～』が、6月10日にSpotify O-EASTにて開催された。昨年11月のデビューからおよそ7カ月。1時間半にわたるワンマンライブでlog youが示したのは、メンバーが汗だくになるほどの全力のステージと見果てぬ夢だった。 （関連：