（高雄中央社）海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）は11日、南シナ海・南沙（スプラトリー）諸島の太平島周辺で、中国の公船2隻が初めて、中国船の未許可での進入を禁じている制限・禁止水域に進入したと発表した。この事態をエスカレートしたグレーゾーン作戦だとした上で、（中国に）管轄権があるかのように装う行為は国際法や国連海洋法条約に違反し、国際秩序への挑戦に当たるとして厳しく非難した。海巡署によると、同署東