初めての飛行機内ドクターコールのときの服装は▶▶この作品を最初から読むアメブロ「医療」ランキングでも大人気！現役外科医の目を通して語られる体験談。ますます仕事に子育てに大忙しな外科医のさーたりさん。彼女が描く、病院の裏側やお医者さんならではのエピソード『腐女医の医者道！』は多くの人から注目されています。さーたりさんと同じく医者の夫・るるさん、おっとり系の長女・む〜ちゃん、活発系の次女・な