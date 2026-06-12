（台北中央社）半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が半導体製造技術でアイルランド企業2社から特許侵害で提訴されたと海外メディアで報じられたのを受け、龔明鑫（きょうめいきん）経済部長（経済相）は12日、特許の規定順守において、経済部（経済省）は台湾企業に大きな信頼を置いているとし、TSMCと意思疎通を行い、「さらに自信を深めた」と述べた。米ニュースサイト「アクシオス」は10日、独自