まめの特技は仁王立ち▶▶この作品を最初から読む甘えん坊で寂しがり屋。でもどこか大人の落ち着きもある、優しい黒猫・ろん。2025年、ろんは11歳になりました！猫飼い初心者だったAKRさんが保護猫として迎えた当時、ろんはすでに体重8キロ超え、伸びれば約1メートルというビッグサイズ。ところが見た目の迫力とは裏腹に、お迎え初日から膝に乗り、夜はちゃっかり布団へ入ってくるほどの甘えん坊でした。その人懐っこさ