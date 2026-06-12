『女ひとり 日本をゆっくり飲んでみたよ』より▶▶この作品を最初から読む「〇〇を食べに行く！」「〇〇で食べたアレ、おいしかったな〜」など、旅の目的や思い出にもなる御当地グルメ。お酒好きなら、地元のお酒やアテも楽しみのひとつです。女性ひとり飲みを描いた人気漫画『ワカコ酒』でおなじみの漫画家・新久千映さんが楽しんだのは、その土地に住む友人と飲むこと以外は何も決めない気ままな旅。日本各地で気の向