山形市に住む４０代の男性が同じ時期に２件の詐欺被害に遭いました。被害額は合わせておよそ４００万円にのぼります。 警察によりますと、今年４月下旬、男性はFacebookを通じて知り合った女性名乗る人物（LINEアカウント「みき」）とやり取りを続けるうちに好意を抱きました。 「みき」から「TIKTOKモール」というオンラインショップでの副業の話を持ちられた上、「オンラインショップの運営で１００万円以上儲かった」な