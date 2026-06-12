トッテナム・ホットスパーに所属するクロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチは、ブライトンと個人間合意に至ったようだ。12日、ドイツメディア『スカイスポーツ』で移籍市場に精通するフロリアン・プレッテンベルク記者が伝えている。2007年2月24日生まれのヴシュコヴィッチは、2023年2月に母国のハイドゥク・スプリトでトップチームデビュー。同年夏にトッテナム・ホットスパーへの加入が発表されると、ラドミアク・ラドム（