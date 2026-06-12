スペースXのIPO（新規株式公開）が、いよいよ目前に迫ってきた。公開価格は1株135ドル（約2万1600円）、上場予定日は2026年6月12日だ。前回記事「『まさか日本でも買えるなんて！』イーロン・マスクのスペースX IPO 日本人も楽天・SBI・みずほで争奪戦に参戦可能！」でも紹介した通り、日本ではみずほ証券、楽天証券、SBI証券の3社で申し込みできるようになる見通しだ。気になるのは、「このIPOは本当に申し込んでいいのか」「公開