先日ウルヴァーハンプトン（ウルブス）への加入が発表された元イングランド代表DFキーラン・トリッピアーは、同クラブへの移籍をキャンセルする可能性があるようだ。12日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。現在35歳のトリッピアーは、これまでトッテナム・ホットスパーやアトレティコ・マドリードなどで活躍。2022年1月からはニューカッスルへ加入し、公式戦160試合出場4ゴール29アシストを記録した。同選手