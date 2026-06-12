森保ジャパンの初戦はまだこれからだが、日本で名の通った選手が次々に活躍した。北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、韓国代表がチェコ代表とメキシコで対戦。59分にロングスローから先制点を浴びるも、67分にファン・インボム（フェイエノールト）、80分にオ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）が得点し、２−１で逆転勝ちした。ファン・インボムはフェイエノールトで上田綺世＆渡辺剛と、オ・ヒョンギュはセルティック